43-летняя актриса показала фигуру в ярком купальнике

Американская актриса Бланка Бланко показала откровенные снимки с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

43-летняя телезвезда снялась в ярком купальнике с цветочным принтом, позируя на вилле перед бассейном. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Известно, что инфлюэнсер отправилась на остров Бонайре в Карибском море.

В описании к публикации Бланко рассказала, как поддерживает свою фигуру. «В ленивые дни я разделяю занятия и делаю две тренировки по десять минут. Звучит забавно, но этого достаточно, чтобы быть в форме. Я бегаю утром и после обеда делаю приседания на протяжении десяти минут», — заявила она.

Ранее в январе сообщалось, что Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons, расположенного в Лос-Анджелесе, после того как на нее пожаловались постояльцы. Исполнительнице запретили посещать территорию отеля, так как она часто появлялась голой у бассейна, чем смущала гостей, а также странно себя вела.