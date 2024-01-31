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05:01, 31 января 2024Ценности

43-летняя актриса показала фигуру в ярком купальнике

Фото: @blancablancoactress

Американская актриса Бланка Бланко показала откровенные снимки с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

43-летняя телезвезда снялась в ярком купальнике с цветочным принтом, позируя на вилле перед бассейном. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Известно, что инфлюэнсер отправилась на остров Бонайре в Карибском море.

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В описании к публикации Бланко рассказала, как поддерживает свою фигуру. «В ленивые дни я разделяю занятия и делаю две тренировки по десять минут. Звучит забавно, но этого достаточно, чтобы быть в форме. Я бегаю утром и после обеда делаю приседания на протяжении десяти минут», — заявила она.

Ранее в январе сообщалось, что Бритни Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons, расположенного в Лос-Анджелесе, после того как на нее пожаловались постояльцы. Исполнительнице запретили посещать территорию отеля, так как она часто появлялась голой у бассейна, чем смущала гостей, а также странно себя вела.

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      Майя Пономаренко
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