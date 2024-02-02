Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица позировала в собственной гардеробной в кружевном нижнем белье черного цвета. Волосы знаменитость распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В ролике инфлюэнсер рассказала, что помогло ей выстроить личный бренд и запустить успешный бизнес.

«Все дело в уверенности. Люди хотели знать, откуда она у меня. Тогда-то я и поняла, что мой бренд может стать платформой уверенности», — высказалась Грэм на многомиллионную аудиторию.

В декабре Эшли Грэм также снялась топлес. Звезда позировала, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она надела на съемку капроновые колготки.