Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:10, 2 февраля 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

Фото: @ashleygraham

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица позировала в собственной гардеробной в кружевном нижнем белье черного цвета. Волосы знаменитость распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В ролике инфлюэнсер рассказала, что помогло ей выстроить личный бренд и запустить успешный бизнес.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«Все дело в уверенности. Люди хотели знать, откуда она у меня. Тогда-то я и поняла, что мой бренд может стать платформой уверенности», — высказалась Грэм на многомиллионную аудиторию.

В декабре Эшли Грэм также снялась топлес. Звезда позировала, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она надела на съемку капроновые колготки.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

      В Словакии отказались давать деньги на оружие Украине

      В Мурманске загорелся цех по производству консервов

      Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

      В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

      Британские ВМС готовятся к первому за семь лет испытанию МБР

      Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

      Раскрыта польза еженедельного секса

      Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше