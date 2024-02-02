Херш: нынешний подход США к Украине включает смену режима Зеленского

Существующая концепция США в отношении Украины предполагает поддержку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима президента страны Владимира Зеленского. Об этом написал американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.

По словам Херша, нынешний подход «происходит от американских и украинских генеральных штабов», также в разработке принимали участие военные бюрократы, однако это происходило без участия Белого дома, госдепа и совета национальной безопасности.

Также Херш заявил, что Залужный вел тайные переговоры с западными партнерами о завершении конфликта на Украине. Он утверждает, что главком ВСУ с осени 2023 года обсуждал с союзниками способы добиться прекращения огня. По словам журналиста, именно поэтому президент страны Владимир Зеленский хочет отправить его в отставку.