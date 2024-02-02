Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 2 февраля 2024Из жизни

Порномодели запретили подвозить детей в христианскую школу

Фото: Michelle Cline / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Порномодели из США запретили подвозить своих детей в школу из-за рекламных наклеек на ее автомобиле. Об этом сообщает Daily Star.

Мишель Клайн, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans под ником Пайпер Фаун, регулярно отвозит детей в христианскую школу в городе Таварс, штат Флорида. Для дополнительного продвижения в сети она разместила рекламу своих аккаунтов на автомобиле.

Материалы по теме:
«Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
«Чувствую себя намного счастливее».Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
27 мая 2021
«Люди платят за это такие деньги?» На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
«Люди платят за это такие деньги?»На OnlyFans обнаружили детскую порнографию. Почему с этим никто не борется?
5 июня 2021

После жалоб от других родителей администрация школы предложила ей высаживать детей на другой стороне улицы и не подъезжать к главному входу. Женщина, в свою очередь, заявила, что в таком случае сотрудники школы должны помогать ее детям безопасно переходить через дорогу. Она также отметила, что не нарушила закон, поэтому не планирует снимать рекламу с машины.

Ранее порномодель из Великобритании добилась долгожданной беременности благодаря порноконтенту. За последние пять лет модель и ее муж прошли через восемь попыток ЭКО.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

      В Словакии отказались давать деньги на оружие Украине

      В Мурманске загорелся цех по производству консервов

      Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

      В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

      Британские ВМС готовятся к первому за семь лет испытанию МБР

      Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

      Раскрыта польза еженедельного секса

      Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше