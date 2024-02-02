Порномодели запретили подвозить детей в христианскую школу

Фото: Michelle Cline / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Порномодели из США запретили подвозить своих детей в школу из-за рекламных наклеек на ее автомобиле. Об этом сообщает Daily Star.

Мишель Клайн, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans под ником Пайпер Фаун, регулярно отвозит детей в христианскую школу в городе Таварс, штат Флорида. Для дополнительного продвижения в сети она разместила рекламу своих аккаунтов на автомобиле.

После жалоб от других родителей администрация школы предложила ей высаживать детей на другой стороне улицы и не подъезжать к главному входу. Женщина, в свою очередь, заявила, что в таком случае сотрудники школы должны помогать ее детям безопасно переходить через дорогу. Она также отметила, что не нарушила закон, поэтому не планирует снимать рекламу с машины.

Ранее порномодель из Великобритании добилась долгожданной беременности благодаря порноконтенту. За последние пять лет модель и ее муж прошли через восемь попыток ЭКО.

