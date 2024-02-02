Президент Литвы ответил на обвинение в коррупции из-за посещения мюзикла

Президент Литвы Науседа: посещение мюзикла за счет посольства не было коррупцией

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил на обвинение в коррупции, которое ранее ему предъявила Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) из-за посещения им вместе с послом республики в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом мюзикла «Призрак оперы» в Лондоне за счет посольства. Заявление главы государства приводит портал Delfi.

Науседа сообщил, что не видит в посещении театрального представления за счет бюджета факта коррупции. «Я не чувствую, что сделал что-то неправильное, и считаю, что нам следует прекратить развивать эту тему», – сказал президент. Он также отметил, что посетил Лондон в связи с церемонией инаугурации короля Великобритании Чарльза III. «Такие визиты всегда насыщены определенными элементами, внесен и культурный элемент», — добавил политик.

Ранее ГКСЭ Литвы обвинила Науседу и Баярунаса в коррупции и нарушении закона «О согласовании общественных и частных интересов». По мнению главы комиссии Гедиминаса Сакалаускаса, президент воспользовался своим служебным положением и статусом «для получения личной выгоды» и незаконно принял подарок в виде билетов в театр.