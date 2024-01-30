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18:27, 30 января 2024Бывший СССР

Президента Литвы обвинили в коррупции из-за посещения мюзикла

Президента Литвы Науседу обвинили в коррупции из-за посещения мюзикла в Лондоне

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа и посол республики в Великобритании Эйтвидас Баярунас, посетив мюзикл «Призрак оперы» в Лондоне за счет посольства, нарушили закон «О согласовании общественных и частных интересов» и виновны в коррупции. Такое обвинение вынесла Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы, передает Delfi.

«Комиссия выявила нарушения двух статей. Первое — потому что он [Науседа] воспользовался своим служебным положением и служебным статусом для получения личной выгоды, а второе — потому что он незаконно принял подарок, принимать который запрещено законом», — заявил журналистам глава ГКСЭ Гедиминас Сакалаускас.

В мае 2023 года Науседа, Баярунас и их супруги посетили театр в Великобритании, оплатив билеты стоимостью полторы тысячи евро через счет посольства Литвы в Лондоне.

В декабре 2023 года к шести годам заключения после поездки на рыбалку в Россию приговорили бывшего главу Центрального банка Латвии Илмарса Римшевича. По версии следствия, экс-чиновник получил 7,5 тысячи евро в счет оплаты поездки от крупного российского акционера.

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      Глеб Палехов
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