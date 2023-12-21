Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:06, 21 декабря 2023Бывший СССР

Бывшего главу ЦБ Латвии осудили за взятку после поездки на рыбалку в Россию

FT: экс-главу ЦБ Латвии Римшевича осудили за взятку после рыбалки в России

Фото: Unsplash.com

Бывшего главу Центробанка Латвии Илмарса Римшевича осудили на шесть лет с конфискацией активов за коррупцию. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Суд признал чиновника виновным по делу о взятке, которое завели в 2018 году. Экс-управляющего ЦБ заподозрили в коррупционном скандале после публикации снимков, на которых он посещает Камчатку.

Римшевича обвиняют в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Следствие считает, что его крупнейший акционер Игорь Буймистер оплатил фигуранту поездку в российский регион на рыбалку стоимостью 7,5 тысячи евро, а тот взамен давал советы правлению финансовой организации на фоне различных требований со стороны регулятора.

Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности. Экс-глава Центробанка Латвии считает себя невиновным и планирует подать апелляцию.

Римшевич был арестован в 2018 году по подозрению в вымогательстве и отмывании российских капиталов сомнительного происхождения. У него прошли обыски, а самого его отвезли на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это преступление» Порошенко рассказал, что украинские военные испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов

      Ким Чен Ын пообещал ответить на провокации ядерным ударом

      Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики

      Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

      В США объяснили проблемы с согласованием помощи Украине «призраком Трампа»

      В Литве оценили план Германии разместить в стране бригаду бундесвера

      Бывшего главу ЦБ Латвии осудили за взятку после поездки на рыбалку в Россию

      В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной

      В Германии ответили Блинкену из-за Украины

      Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости