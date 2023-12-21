Бывшего главу ЦБ Латвии осудили за взятку после поездки на рыбалку в Россию

FT: экс-главу ЦБ Латвии Римшевича осудили за взятку после рыбалки в России

Бывшего главу Центробанка Латвии Илмарса Римшевича осудили на шесть лет с конфискацией активов за коррупцию. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Суд признал чиновника виновным по делу о взятке, которое завели в 2018 году. Экс-управляющего ЦБ заподозрили в коррупционном скандале после публикации снимков, на которых он посещает Камчатку.

Римшевича обвиняют в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka. Следствие считает, что его крупнейший акционер Игорь Буймистер оплатил фигуранту поездку в российский регион на рыбалку стоимостью 7,5 тысячи евро, а тот взамен давал советы правлению финансовой организации на фоне различных требований со стороны регулятора.

Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности. Экс-глава Центробанка Латвии считает себя невиновным и планирует подать апелляцию.

Римшевич был арестован в 2018 году по подозрению в вымогательстве и отмывании российских капиталов сомнительного происхождения. У него прошли обыски, а самого его отвезли на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

