Пускать журналистов из России на пресс-конференцию «Би-2» отказалась сама группа

Музыканты «Би-2» не захотели пускать журналистов из РФ на пресс-конференцию

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что министерство иностранных дел государства не отказывалось пускать журналистов из России на пресс-конференцию группы «Би-2» — так захотели сами музыканты. Об этом сообщает ТАСС.

«У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы», — подчеркнула Гальперин.

Ранее стало известно, что представителей российской прессы, аккредитованных в Израиле, отказались пускать на пресс-конференцию группы «Би-2», прошедшую в Тель-Авиве после депортации ее участников из Таиланда.

Отмечалось, что российские журналисты были официально приглашены на мероприятие, организованное израильским МИД, однако представитель «Би-2» Игорь Рубинштейн заявил, что их не пустят, и отпустил ряд оскорблений.