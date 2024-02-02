Путин пошутил про известный жест для желающих краха России

Президент Путин о желающих России краха: хочется показать известный жест

Президент России Владимир Путин пошутил про известный жест, который ему хотелось бы показать тем, кто желает краха стране. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что за последние два года российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление, а также продолжает уверенно развиваться.

Глава государства также напомнил, что России предрекали провал и крах. «...Что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», — пошутил он.

Ранее во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы» президент Владимир Путин в шутку пообещал, что поработает над одним качеством — умением не опаздывать. Так глава государства отреагировал на рассказ одной из наставниц, сообщившей, что ей удалось привить своим подопечным это качество, которое она считает особо важным.