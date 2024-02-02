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16:13, 2 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для пристававшей к школьнику российской учительницы

Юрист Русяев: соблазнившей 11-летнего школьника учительнице грозит 20 лет тюрьмы
Начало событий в новости Российскую учительницу задержали за приставания к 11-летнему школьнику

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Соблазнившей 11-летнего школьника учительнице грозит 20 лет тюрьмы. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на управляющего партнера компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юриста Илью Русяева.

По его словам, в нашей стране чаще всего выносят очень строгие приговоры за преступления в отношении детей. «Поэтому, скорее всего, ей вынесут суровый, но справедливый приговор», — заключил юрист.

О том, что в Ленинградской области 25-летняя учительница начальных классов домогалась 11-летнего школьника стало известно ранее 2 февраля. Женщина приставала к четверокласснику после уроков, а в личной переписке — обменивалась интимными фотографиями. Ее задержали сотрудники полиции.

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      Олеся Мицкевич
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