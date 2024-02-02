Российскую учительницу задержали за приставания к 11-летнему школьнику

В Ленобласти задержали учительницу, домогавшуюся 11-летнего школьника

В Ленинградской области 25-летняя учительница начальных классов домогалась 11-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел в Токсово. Педагог оставляла мальчика после уроков в кабинете и приставала к нему. А в личной переписке они обменивались интимными фотографиями. Чат заметили родители ученика и обратились в полицию.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Возбуждено дело по статье 131 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Ранее стало известно, что в Москве задержали 39-летнюю помощницу руководителя театра художественных миниатюр при дворце творчества по подозрению в домогательствах к 15-летней школьнице.