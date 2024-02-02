Россиянин расправился с пенсионеркой и три месяца держал это в тайне

В Башкирии 41-летний мужчина признался в убийстве 92-летней пенсионерки

В Башкирии следователи предъявили обвинение 41-летнему жителю города Белебей, который расправился с 92-летней пенсионеркой и три месяца скрывал преступление от ее родственников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службах регионального управления Следственного комитета России и МВД республики.

Обвиняемый арестован. По данным следствия, он с июня 2023 года проживал с пожилой женщиной — тетей его бывшей супруги, которая по состоянию здоровья нуждалась в регулярном уходе. В октябре 2023 года обвиняемый по ее просьбе отвез пенсионерку в садовый домик. Там он стал выпивать, а женщина сделала ему замечание, после чего между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина расправился с жертвой и спрятал ее тело в погреб, а затем вернулся в город. По сообщению в Telegram-канале Mash Batash, родственникам он сказал, что пенсионерка отдыхает в санатории. На протяжении трех месяцев обвиняемый получал ее пенсию по доверенности и тратил на свои нужды. Но все же, мучаясь угрызениями совести, он признался в содеянном бывшей жене, а та вызвала полицию.

Фигурант написал явку с повинной.

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