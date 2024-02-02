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19:33, 2 февраля 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от хранения некоторых продуктов в холодильнике

«Москва 24»: тропические фрукты и приправы не стоит хранить в холодильнике

Фото: Kevin Turcios / Unsplash

Некоторые продукты не стоит держать в холодильнике во избежание утраты ими питательных и пищевых свойств, предупредила специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. От неправильного хранения продуктов она предостерегла россиян в беседе с «Москвой 24».

При комнатной температуре в прохладном месте, рассказала специалистка, нужно держать тропические фрукты. «К примеру, у бананов чернеет кожура после согревания до комнатной температуры. У ананаса будет коричневатый цвет стержня и мякоти около него. Появится сероватость в окраске кожуры и листьев султана», — привела примеры она. Также Павлова добавила, что на кожуре грейпфрута от воздействия низких температур возникнут многочисленные коричневые пятна, а мякоть авокадо посереет.

Не советует она убирать в холодильник и жидкий мед, чтобы избежать кристаллизации продукта. При этом другие качества меда не ухудшатся, отметила Павлова. «Приправы, пряности и другие продукты с низкой влажностью и высокой пористостью нельзя хранить в холодильнике. Они впитают в себя влагу и посторонние запахи, что приведет к частичной или полной утрате ароматичности и специфического вкуса», — предупредила специалистка.

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В холодильник в упаковке с перфорацией или без упаковки также нельзя класть хлеб, продолжила Павлова, потому что из-за этого он быстро почерствеет, а в непроницаемой упаковке корка потеряет твердость, и на хлебе может появиться плесень. При необходимости, отметила она, хлеб можно положить в морозилку. Также, по словам специалистки, не стоит хранить в холодильнике шоколад.

Из-за способности шоколада впитывать запахи, держать его в холодильнике не рекомендуется. Также для лакомства недопустимы резкие колебания температуры. Это вызывает «поседение» шоколада. То есть на его поверхности образовывается белый налет. Храните шоколад в темном месте отдельно от продуктов, обладающих специфическим запахом

Елена Павловаэксперт

Ранее врач Каран Раджан назвал неожиданный факт о замороженных продуктах. По словам специалиста, в холодное время года овощи и фрукты на прилавках содержат меньше витаминов, чем замороженные.

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      Александра Лисица
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