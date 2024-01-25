Названа неожиданная польза замороженных овощей

Врач Раджан: зимой замороженные овощи и фрукты полезнее

Замороженные овощи и фрукты зимой содержат больше витаминов и полезных веществ, чем свежие. Этот неожиданный факт о замороженных продуктах назвал врач Каран Раджан изданию HuffPost.

По словам специалиста, в холодное время года овощи и фрукты на прилавках содержат меньше витаминов, чем замороженные. Он объяснил это тем, что полезные свойства при хранении постепенно исчезают, а заморозка помогает остановить этот процесс. «Среднестатистический человек, который делает покупки в супермаркете, получит больше пользы, если купит замороженные овощи», — считает Раджан.

Также он указал, что импортные овощи и фрукты часто содержат меньше витаминов, потому что их срывают зелеными, а дозревают они по пути в страну назначения. «Для сравнения: фрукты и овощи, которые предназначены для заморозки, обычно собирают на пике зрелости, когда они наиболее питательны», — заключил Раджан.

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