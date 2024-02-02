Россиянам раскрыли правила защиты от образования тромбов

Диетолог Денисова: 1,5-2 литра жидкости в день снижают риск сгущения крови

Чтобы не допустить риска сгущения крови и образования тромбов, следует скорректировать рацион, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. Правила защиты от тромбов она раскрыла россиянам в беседе с aif.ru.

Она отметила, что густая кровь у здорового человека — признак обезвоживания организма. При дефиците жидкости тромбоциты начинают склеиваться, откладываться в сосудах и образовывать тромбы, объяснила врач. Чтобы не допустить такого состояния и снизить риск сгущения крови, Денисова посоветовала выпивать полтора-два литра жидкости в день, включая некрепкий чай.

«А вот кофе и алкоголь не считаются, потому что они, наоборот, выводят жидкость из организма. Один из рисков сгущения крови и образования тромбов — высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем — в чае, кофе, энергетических напитках», — сказала диетолог. Она уточнила, что тем, кто пьет много кофе, стоит увеличить и объем употребляемой воды.

Кроме того, снизить риск поможет правильный рацион, в котором должно быть достаточно витаминов и минеральных веществ, но без их переизбытка. «Например, на свертываемость крови влияет содержание витаминов С (овощи, фрукты, зелень) и К (капуста, творог, молоко), таких макро- и микроэлементов, как кальций (молочные продукты, орехи, телятина, бобовые, зеленые овощи), фосфор (рыба, мясо, птица, молоко, зерновые продукты), магний (рыба, крупы, яйца, хлеб, бананы, курага, орехи). Поэтому не должно быть ни их избытка, ни недостатка в рационе», — объяснила она.

Чрезмерно жирные блюда и соленые продукты пищи Денисова призвала ограничить. По ее словам, повышенное содержание жира (особенно животного) в рационе также является фактор риска сгущения крови и образования тромбов, а соль притягивает воду и вызывает отеки. «При избытке соли в рационе возможно перераспределение жидкости в организме: отеки означают, что в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало. Это тоже может быть одним из факторов тромбообразования», — заключила она.

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