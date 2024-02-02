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08:09, 2 февраля 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли способ избежать лишних трат при покупке квартиры

Эксперт Новик: информация об оплате ЖКУ спасет от переплат при покупке жилья

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Информация об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предыдущим владельцем поможет избежать лишних трат при покупке квартиры. Способ спастись от переплат раскрыл россиянам доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве России Николай Новик, пишут «Аргументы и факты».

По словам специалиста, важно заранее знать, есть ли у продавца недвижимости долги за «коммуналку» — они рискуют перейти к покупателю вместе с жильем. Однако по закону при переходе права собственности на квартиру новый владелец обязан оплачивать только те коммунальные услуги, которые были потреблены после перехода права собственности, рассказал Новик.

«Внимательно изучите документы, связанные с оплатой коммунальных услуг, а также требуйте от продавца предоставления всех необходимых документов и сведений о расходах на коммунальные услуги за предыдущий период», — посоветовал эксперт.

При возникновении спорных или подозрительных ситуаций Новик порекомендовал обращаться к юристам или специалистам в области ЖКХ. «Следует помнить, что правильная проверка и оформление документов помогут избежать неприятных сюрпризов и экономить деньги», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как платить меньше за жилье зимой. Это возможно в случаях, когда коммунальные услуги оказывались ненадлежащим образом — например, в доме отключали отопление и горячую воду. Тогда жильцы могут потребовать сделать перерасчет.

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      Нина Ташевская
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