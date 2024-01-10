Назван способ меньше платить за жилье зимой

Юрист Гусятников: при отключениях отопления и горячей воды можно платить меньше

Если коммунальные услуги оказываются ненадлежащим образом, жильцы имеют право потребовать перерасчет. Способ меньше платить за жилье зимой россиянам назвал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что в некоторых случаях при отключениях отопления и горячей воды коммунальщики автоматически делают перерасчет жильцам многоквартирных домов, однако если этого не происходит, то они могут обратиться в управляющую компанию (УК) и самостоятельно.

Гусятников напомнил, что россияне могут требовать снизить суммы в квитанциях на оплату ЖКУ, если температура в помещениях держится ниже нормы в 18 градусов Цельсия, а в угловых комнатах — 20 градусов Цельсия. Кроме того, перерасчет возможен, если тепло не подается в помещение дольше, чем установлено нормами (при температуре воздуха в помещениях выше плюс 12 градусов не более 16 часов, от 10 до 12 градусов — 8 часов, от 8 до 10 градусов — 4 часа). Юрист подчеркнул, что суммарно в течение месяца отопление могут отключать не более чем на сутки. При этом он добавил, что добиться снижения сумм в квитанциях из-за перебоев с услугами ЖКХ не смогут те, у кого стоят счетчики, так как в этом случае оплата происходит по фактическому потреблению.

Чтобы подать заявление на перерасчет, понадобится пригласить сотрудника УК, который измерит температуру на высоте метра от пола и составит соответствующий акт. Помимо этого, обращение в организацию потребуется в случае, если жильцам отключали горячую воду или ее температура опускалась ниже нормы, а также при отсутствии тепла дольше положенного времени.

Гусятников рассказал, что если УК отказывается делать перерасчет при правильно составленных документах, то жильцы имеют право пожаловаться на организацию в жилинспекцию и обратиться в суд. «Кроме самого перерасчета, в суде можно потребовать штраф в размере 50 процентов от суммы взыскания, согласно закону "О защите прав потребителей" за отказ исполнить требование в добровольном порядке», — поделился информацией юрист.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ в стране остается в ветхом состоянии. Он добавил, что программы модернизации соответствующих систем будут продолжены.