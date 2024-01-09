Подмосковью после ЧП с отоплением понадобились миллиарды рублей. Десятки домов все еще остаются без тепла

Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске надо вложить миллиарды рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в микрорайоне Климовск города Подольск в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) необходимо инвестировать миллиарды рублей. По его словам, в настоящее время к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.

Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию Андрей Воробьев губернатор Московской области

Частную котельную в Климовске передадут в муниципалитет

Воробьев сообщил, что котельная, где произошла авария, из-за которой в 30-градусные морозы жители остались без отопления, находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. Ее передадут в муниципалитет для дальнейшей эксплуатации, а сам завод национализируют согласно решению президента России Владимира Путина.

Произошла очень серьезная авария. Все, что касается расследования, причин, это, несомненно, будет установлено. Но уже сейчас ясно — была нарушена эксплуатация, технология, что привело сначала к аварии, а затем к непродуманным действиям, которые сегодня заставляют город восстанавливать всю магистраль Андрей Воробьев губернатор Московской области

По словам губернатора, передача котельной муниципалитету позволит укомплектовать предприятие персоналом и вложить деньги в его модернизацию. 10 января будет подписана дорожная карта по передаче.

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Воробьев также пообещал, что жильцам пострадавших домов сделают перерасчет за отопление и электроэнергию. В платежке за январь за отопление будет выставлен ноль, а платеж за электричество пройдет как в декабре, без учета январского потребления. Недоплаченная «Мосэнергосбыту» разница будет взыскана с владельца котельной.

В Подольске из-за отсутствия отопления ввели режим ЧС

Авария в котельной Климовска произошла 4 января. Из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне был введен режим ЧС локального характера. По словам главы Подольска Григория Артамонова, отопительная система замерзла из-за низких температур, из-за чего при запусках аварийными бригадами на магистральной линии и в системах отопления домов начали появляться новые прорывы.

По версии следствия, в городе произошел прорыв теплотрасс вследствие неправильной эксплуатации сотрудниками котельной. В помещениях котельной прошли обыски, была изъята техническая документация и допрошено руководство. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, оставшимся без отопления жителям Климовска предложили поехать в детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в подмосковном Наро-Фоминске. Детей должны поселить туда бесплатно, взрослые могут поехать с ними по желанию.