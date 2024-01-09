Оставшимся без тепла жителям Подмосковья предложили поехать в лагерь

Оставшимся без отопления жителям Климовска предложили поехать в детский лагерь

Оставшимся без отопления жителям микрорайона Климовск подмосковного города Подольска предложили поехать в детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает «360» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину.

Она сообщила, что детей бесплатно поселят в лагере по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Каклюгина заявила, что «Литвиново» входит в десятку лучших лагерей в России, в нем есть боулинг и бассейн.

Первый автобус с группой из 110 человек (95 детей и 15 родителей) уже отправились в «Литвиново», уточнила вице-губернатор Московской области. Она указала, что взрослые могут поехать в лагерь с детьми по желанию.

В расположенной в Климовске котельной 4 января произошла авария. Из-за отсутствия отопления в микрорайоне был введен режим ЧС локального характера. Подача тепла прекратилась в 176 домах, в настоящее время она восстановлена в 86 из них.