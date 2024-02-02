Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

Депутат Чаплин: россияне могут вернуть средства за страховку по ипотеке

Взявшие ипотеку россияне имеют право вернуть деньги за страховку. Способ это сделать раскрыл депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

В течение 30 дней нужно обратиться в банк или страховую компанию и отказаться от страховки, рассказал специалист. Если документы были оформлены правильно, то средства вернут в течение недели.

«От договора можно отказаться, когда заемщик стал застрахованным лицом: страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, потери трудоспособности», — уточнил Чаплин. Однако парламентарий призвал предварительно изучить кредитный договор — иногда при отказе от страховки банк может повысить ставку по ипотеке.

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