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12:11, 2 февраля 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

Депутат Чаплин: россияне могут вернуть средства за страховку по ипотеке

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Взявшие ипотеку россияне имеют право вернуть деньги за страховку. Способ это сделать раскрыл депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

В течение 30 дней нужно обратиться в банк или страховую компанию и отказаться от страховки, рассказал специалист. Если документы были оформлены правильно, то средства вернут в течение недели.

«От договора можно отказаться, когда заемщик стал застрахованным лицом: страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, потери трудоспособности», — уточнил Чаплин. Однако парламентарий призвал предварительно изучить кредитный договор — иногда при отказе от страховки банк может повысить ставку по ипотеке.

Ранее эксперты раскрыли россиянам способ избежать лишних трат при покупке квартиры. Для этого нужно изучить документы по оплате коммунальных услуг предыдущими владельцами. Наличие у них задолженностей может привести к непредвиденным расходам.

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      Нина Ташевская
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