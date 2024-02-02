Россиянам рассказали о способе продать автомобиль дороже

«Известия»: чтобы продать автомобиль дороже, надо устранить внешние повреждения

Чтобы продать свой автомобиль дороже, следует уделить внимание его фактическому состоянию. Способ выгодно перепродать машину дороже россиянам назвали эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто», пишут «Известия».

В первую очередь специалисты порекомендовали устранить внешние повреждения на кузове, если таковые имеются, так как большинство покупателей склонны приобретать авто без внешних дефектов. «Исправление крупных вмятин может оказаться нецелесообразным с точки зрения более выгодной перепродажи (работы стоят недешево, а опытный покупатель сможет распознать место повреждения), а вот попробовать устранить царапины можно», — рассказали в сервисе.

Эксперты отметили, что легкие царапины, исчезающие при контакте с водой, можно обработать с помощью фетровой салфетки и полироля, а также восковым карандашом или краской из сертифицированного автопроизводителем ремнабора. Но если царапина глубокая и заметна на мокром кузове, место повреждения понадобится сначала грунтовать, а затем перекрашивать. Сделать небольшие сколы менее заметными можно будет, используя специальные маркеры, флаконы с кисточками или целые ремонтные комплекты от глубоких дефектов, в том числе с признаками начинающейся коррозии. Не стоит забывать и о внешнем виде бампера и других пластиковых элементов кузова — их хорошее состояние сильно влияет на опрятный вид автомобиля, подчеркнули специалисты.

Большим плюсом будет, если автовладелец перед продажей заменит такие дешевые расходники, как воздушный фильтр или свечи зажигания, и устранит проблемы с системой питания, освещением, системой кондиционирования воздуха и различными электронными устройствами. Специалисты также предложили починить подвеску, которая сильно стучит или гудит, и шумный глушитель, так как подозрительные звуки отпугнут большинство потенциальных покупателей.

Помимо этого, эксперты посоветовали отремонтировать повреждения на внутренней обивке авто, дверных панелях и других элементах интерьера, а также очистить салон и устранить возможные неприятные запахи. Третий шаг, о котором упомянули специалисты, — проверить, что масло в двигателе и трансмиссии, охлаждающая и тормозная жидкости, жидкости гидроусилителя руля достигают необходимого уровня, и при необходимости долить из имеющихся запасов. «Авто, готовое к поездкам здесь и сейчас, без дополнительных вложений на первом этапе покажется привлекательнее, чем то, что требует даже минимальных вложений сразу после покупки. Если у автомобиля есть история регулярного обслуживания, это само по себе аргумент для продажи по верхней границе возможной стоимости», — пояснили эксперты.

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