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12:58, 31 января 2024Среда обитания

Автолюбителям рассказали о нюансах зимней мойки машины

Автоэксперт Рузанов: зимой в помещении мойки должно быть тепло

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Противогололедные реагенты оседают на подвеске машины, а также портятся бензобак, топливные и тормозные магистрали. Зимой мыть автомобиль так же важно, как и летом. О нюансах зимней мойки авто россиянам рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов в разговоре с «Российской газетой».

Посещать автомойку необходимо при температуре не ниже 15 градусов мороза. В самом помещении должно быть тепло. Эксперт не советует приезжать на мойку самообслуживания ночью. После мороза автомобиль должен постоять в тепле 5-10 минут, тогда покрытие машины не потрескается. Следует помнить: чересчур горячая вода может повредить стекла и кузов.

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После мытья машины стоит обработать силиконом резиновые уплотнители, петли и замки. Услугу, правда, не всегда предоставляют на мойках. Крайне важно в конце просушить и продуть машину, подчеркивает Рузанов. Выезжая с мойки в морозную погоду, нужно осмотреть кромку дверей. При наличии капель воды придется повторно просушить автомобиль.

Ранее автолюбителям рассказали, как избежать оледенения и запотевания стекол внутри машины. Для этого необходимо тщательно обстукивать снег с ботинок, проветривать салон, а также после каждой поездки сливать талую воду с ковриков.

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      Виктория Клабукова
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