Названы способы избежать оледенения и запотевания стекол внутри машины

Автоэксперт Рузанов: проверьте фильтр салона, чтобы избежать замерзания стекол

Для того чтобы предупредить замерзание и запотевание стекол в машине, необходимо регулярно выполнять несколько простых действий. Способы избавиться от этой проблемы назвал технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт пояснил, что изморозь образуется из-за разницы температур внутри салона и за его пределами. «Сели в машину, не обмахнув снег с ботинок, одежды, да еще и щетку в снегу в салон положили, от души прогрели салон и, как результат — запотевшие стекла. В салоне стало тепло и влажно, естественно, что окна затянет. После поездки вы возвращаетесь домой, мотор выключается, а машина остается на морозе, тогда осевшая влага превращается в лед», — описал процесс он.

Чтобы наледь не пришлось удалять физическими усилиями, Рузанов в первую очередь посоветовал по возможности минимизировать попадание лишней влаги в салон: тщательно обстукивать снег с ботинок и стряхивать его с одежды до закрытия двери авто, а также после каждой поездки выливать талую воду с ковриков. Помимо этого, автоэксперт призвал регулярно проветривать свой автомобиль, так как обледенения стекол модно избежать, если выровнять температуру на улице и в салоне до того, как оставите машину на улице на ночь. Наконец, специалист порекомендовал автомобилистам проверить фильтр салона — если тот забился и стал пропускать в машину влагу вместе с воздухом, устройство стоит заменить на новое. «Затраты небольшие, а эффект от новых легких автомобиля очень положительный, как для здоровья пассажиров, так и для машины», — заключил Рузанов.

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