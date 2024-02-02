Россиянам разъяснили порядок действий при получении неверного счета за ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Костянов: на ошибки в счетах ЖКУ нужно жаловаться в УК

При получении счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с неверными начислениями россиянам следует обратиться в управляющую компанию (УК). Порядок действий при обнаружении ошибок в платежках разъяснил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с «Москвой 24».

В случае если в УК отказались объяснить произошедшее, можно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку или обратиться в суд, отметил эксперт. Если же УК подтвердит неправильное начисление, то собственнику жилья сделают перерасчет платы. При этом Костянов уточнил, что не всегда повышенные счета за ЖКУ связаны с ошибкой управляющей компании.

«У счетчиков воды есть межповерочный интервал. Если он истек и владелец жилья при этом не предпринял никаких действий, то сначала к расчету будут приниматься средние показания. А потом оплата станет начисляться по нормативу, который, как правило, все-таки завышен и не отражает реального потребления воды», — резюмировал специалист.

Ранее россиянам рассказали, как платить меньше за жилье в зимний период. Это возможно в случаях, когда коммунальные услуги оказывались ненадлежащим образом — например, в квартире отключали отопление и горячую воду. Тогда жильцы могут потребовать сделать перерасчет.