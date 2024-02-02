Россияне стали больше платить по семейной ипотеке

За год платеж по семейной ипотеке вырос на 18 процентов

За год в России платеж по семейной ипотеке в январе вырос до 34,5 тысячи рублей в месяц. Об этом РИА Новости сообщила замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Рост таким образом составил 18 процентов. Увеличился также и срок кредитования — с 329 до 336 месяцев в среднем. При этом средний платеж по такой ипотеке немного сократился — на два процента, до 34 тысячи рублей.

По словам Решетниковой, снижение среднего взноса вызвано в том числе сокращением максимальной суммы кредита в некоторых регионах с 12 до 6 миллионов рублей, а также с другими ограничениями. Она добавила, что россияне, беря семейную ипотеку, стараются выбрать максимально возможную сумму кредита, «иногда на пределе своих финансовых возможностей».

Ранее стало известно, что в 44 процентов случаев в 2023 году в качестве семейной ипотеки россияне приобретали студии или однокомнатные квартиры. Двухкомнатное жилье предпочитали 32 процента берущих семейную ипотеку.