Россияне убрали мусор с пляжа курорта Индии и вызвали волну споров в сети

Видео с убирающими мусор с пляжа Кералы россиянами вызвало споры в сети

Российские туристы убрали мусор с пляжа популярного индийского курорта Керала и вызвали бурное обсуждение и волну споров среди местных жителей. Видео с чистящими береговую линию россиянами быстро завирусилось в сети, на него обратило внимание издание Times of India.

«Проявив поразительную гражданскую ответственность, группа российских туристов недавно взяла на себя задачу решить растущую проблему мусора на пляже Форт-Кочи», — говорится в материале.

После того как ролик разошелся по социальным сетям, представители индийского агентства Kerala Tourism, занимающегося организацией туризма в штате Керала, начали исследовать текущее состояние пляжа. Кроме того, Обществу охраны наследия Кочина город в индийском штате Керала) поручили наблюдать за уборкой зоны отдыха у воды.

«Видео является доказательством того, что оно [Общество охраны наследия Кочина] не смогло эффективно выполнить свои обязанности. Инцидент вновь спровоцировал призывы к усилению мер по очистке пляжей», — подчеркивает автор статьи.

В источнике также говорится, что ежедневные меры по уборке, которую выполняют около 20 машин и сборщиков мусора, недостаточны для решения такой масштабной проблемы.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Индию. За девять месяцев 2023 года они совершили более 60 тысяч поездок в эту азиатскую страну.

