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10:48, 2 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за расправу над водителем ради продажи его Maybach

В Москве россиянин расправился с водителем Maybach ради его машины

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве предстанет перед судом 20-летний россиянин, обвиняемый в расправе над занимавшимся частным извозом водителем, ради его машины. Об этом в пятницу, 2 февраля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По версии следствия, 17 октября 2022 года обвиняемый Сергей Шелест нанял знакомого ему водителя Mercedes-Benz S 450 Maybach за 50 тысяч рублей в день. Молодой человек заманил водителя в безлюдное место в Сергиево-Посадском районе и там напал на него с приготовленным заранее ножом и нанес не менее 33 ударов. Когда водитель перестал подавать признаки жизни, он вытащил его из салона и скрылся с места преступления.

Злоумышленник попытался продать стоившую свыше четырех миллионов рублей иномарку по заниженной стоимости за 1,85 миллиона рублей, получил от покупателя часть денег, но вскоре был задержан. В ходе следствия Сергей Шелест отрицал свою вину, заявляя, что на самом деле водитель совершил нападение с ножом, а он лишь защищался.

Обвиняемому может быть назначено наказание вплоть пожизненного лишения свободы.

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      Владимир Седов
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