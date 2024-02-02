Россиянин ранил ножом бывшую жену и выстрелил в нее из револьвера

В Подмосковье мужчина ранил бывшую жену ножом и выстрелил в нее из револьвера

В Московской области по ходатайству следствия отправили в СИЗО 56-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на жизнь экс-супруги. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает подмосковное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 28 января мужчина пришел в квартиру к бывшей жене и начал спорить с ней на почве разногласий в воспитании их общего ребенка. Сначала он избил 49-летнюю женщину, затем нанес ей несколько ран ножом, после чего произвел несколько выстрелов из револьвера. Несмотря на полученные раны, женщина вместе с ребенком смогла выбежать из квартиры.

Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

1 февраля сообщалось, что в Московской области 35-летнего россиянина приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и попытку покушения на свидетеля.