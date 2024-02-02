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10:40, 2 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы»

В Крыму женщина отдала мошеннице 7 миллионов рублей «за очистку кармы»

Фото: Unsplash

В Крыму мошенница обманула местную жительницу на семь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Республике Крым.

По данным ведомства, в июле 2023 года потерпевшей позвонила неизвестная и представилась «целительницей Дороти». Она уверила женщину, что ей необходимо пройти обряд защиты и очистки кармы для безопасности родственников.

Сначала россиянка сомневалась, но гадалка объяснила, что после обряда деньги якобы вернуться на счет. Потерпевшая согласилась и четыре месяца переводила мошеннице деньги. Затем она поняла, что попалась на обман.

Отмечается, что в 2021 году эта гражданка уже пользовалась услугой целительницы и заплатила два миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Краснодаре к трем годам колонии приговорили российскую гадалку Яну Фисенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Екатерина Кашурникова
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