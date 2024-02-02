Россиянкам перечислили портящую внешний вид верхнюю одежду

Стилист Соломенникова: бомберы с узорами и меховые куртки портят внешний вид

Стилистка и имиджмейкер Наташа Соломенникова перечислила россиянкам портящую внешний вид верхнюю одежду. Соответствующий материал приводит портал «Я покупаю».

По словам эксперта, визуально ухудшить фигуру способны приталенные объемные куртки, которые зрительно увеличивают область бедер. Также она призвала отказаться от пальто с меховыми воротниками и манжетами, поскольку они прибавляют возраста.

Кроме того, в список вошли бомберы с узорами, виниловые плащи, меховые куртки и тренчи с меховыми рукавами.

В январе стилист Маша Ведерникова назвала россиянкам пять вещей, которые визуально старят. Зрительно прибавить возраст может приталенная шуба или пуховик по фигуре и облегающее трикотажное платье мелкой вязки.