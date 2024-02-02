Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:49, 2 февраля 2024Ценности

Россиянкам перечислили портящую внешний вид верхнюю одежду

Стилист Соломенникова: бомберы с узорами и меховые куртки портят внешний вид

Фото: Unsplash

Стилистка и имиджмейкер Наташа Соломенникова перечислила россиянкам портящую внешний вид верхнюю одежду. Соответствующий материал приводит портал «Я покупаю».

По словам эксперта, визуально ухудшить фигуру способны приталенные объемные куртки, которые зрительно увеличивают область бедер. Также она призвала отказаться от пальто с меховыми воротниками и манжетами, поскольку они прибавляют возраста.

Кроме того, в список вошли бомберы с узорами, виниловые плащи, меховые куртки и тренчи с меховыми рукавами.

В январе стилист Маша Ведерникова назвала россиянкам пять вещей, которые визуально старят. Зрительно прибавить возраст может приталенная шуба или пуховик по фигуре и облегающее трикотажное платье мелкой вязки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о других найденных в допинг-пробе Валиевой препаратах

      Российский военный попался ФСБ на попытке продажи беспилотника Минобороны

      В пяти населенных пунктах российского региона пропал свет после обстрела ВСУ

      Путин заявил о превращении ВСУ в террористическую организацию

      Путин рассказал о пытающихся оболгать любовь к родине под прикрытием патриотизма

      Знаменитый сурок-предсказатель Фил вылез из дупла и объявил дату наступления весны. Сколько еще продлится зима?

      Стало известно о покупке основателем Google пятого острова

      Стало известно о маневрах секретного китайского космоплана

      Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о проблемах со здоровьем после проекта

      В ЕС признали отсутствие механизмов по выплате миллиардов евро помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше