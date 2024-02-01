Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:45, 1 февраля 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам пять визуально старящих вещей

Стилист Маша Ведерникова назвала приталенную шубу визуально старящей вещью

Фото: Unsplash

Стилист Маша Ведерникова назвала россиянкам пять вещей, которые визуально старят. Соответствующий материал публикует издание «Внимание, новости!».

В первую очередь зрительно прибавить возраст может приталенная шуба или пуховик по фигуре. «Надеть много слоев одежды под подобное невозможно, поэтому зачастую создается образ настоящего снеговика», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

В список также вошло облегающее трикотажное платье мелкой вязки. Специалистка призвала отказаться и от колготок крупной вязки. «Последний раз такое было актуально лет десять назад. Но сейчас они начали лишь добавлять возраст и говорить о том, что женщина совершенно не следит за трендами», — заявила Ведерникова.

В заключение собеседница издания посоветовала избегать обуви и шапок с декором, поскольку они вышли из моды. «Чересчур броские модели зачастую смотрятся нелепо», — подытожила стилистка.

Ранее россиянкам назвали трендовую вещь 2024 года. По словам стилист Алеко Надиряна, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше