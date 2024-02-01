Стилистка назвала россиянкам пять визуально старящих вещей

Стилист Маша Ведерникова назвала приталенную шубу визуально старящей вещью

Стилист Маша Ведерникова назвала россиянкам пять вещей, которые визуально старят. Соответствующий материал публикует издание «Внимание, новости!».

В первую очередь зрительно прибавить возраст может приталенная шуба или пуховик по фигуре. «Надеть много слоев одежды под подобное невозможно, поэтому зачастую создается образ настоящего снеговика», — пояснила она.

В список также вошло облегающее трикотажное платье мелкой вязки. Специалистка призвала отказаться и от колготок крупной вязки. «Последний раз такое было актуально лет десять назад. Но сейчас они начали лишь добавлять возраст и говорить о том, что женщина совершенно не следит за трендами», — заявила Ведерникова.

В заключение собеседница издания посоветовала избегать обуви и шапок с декором, поскольку они вышли из моды. «Чересчур броские модели зачастую смотрятся нелепо», — подытожила стилистка.

Ранее россиянкам назвали трендовую вещь 2024 года. По словам стилист Алеко Надиряна, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.

