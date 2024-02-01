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12:53, 1 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали трендовую вещь 2024 года

Стилист Алеко Надирян назвал пиджаки в полоску трендом в 2024 году

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Алеко Надирян назвал россиянкам в своем Telegram-канале трендовую вещь 2024 года.

По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску. Последняя может быть как классической, так и крупной или едва заметной, отметил он. Подобные предметы гардероба включили в свои коллекции марки Versace, Mulier, Autentiments и Charmstore.

При этом в качестве самого популярного цвета эксперт указал темно-синий. Жакеты в указанном тоне встречаются у российских брендов Top Top и I Am Studio.

Ранее в январе Алеко Надирян назвал еще одну трендовую вещь 2024 года. Тогда речь шла о прозрачных платьях из кружева.

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      Алина Гостева
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