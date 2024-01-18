Известный российский стилист назвал трендовую вещь 2024 года

Стилист Алеко Надирян назвал кружевное платье трендовой вещью 2024 года

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал в Telegram трендовую вещь 2024 года.

По словам специалиста, в новом году популярными станут прозрачные платья из кружева. «Такие "голые платья" — один из главных трендов 2024, как и кружево в принципе. После расцвета оверсайза в 2019-2020 мода перешла в нарочитую сексуальность», — объяснил он.

Надирян проиллюстрировал публикацию снимками моделей в соответствующих нарядах. Так, на размещенных кадрах манекенщицы примерили длинные черные платья, которые обтягивали их фигуру. При этом девушки предстали с собранными волосами и нейтральным макияжем.

Ранее россиянкам перечислили самые модные вещи в 2024 году. В первую очередь в список вошел топ золотистого оттенка, который стилист Евгения Ишуткина посоветовала сочетать с джинсами.

