Российские таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

В Забайкалье таможенники обнаружили контейнеры с формой для ВСУ

В Забайкальском крае таможенники обнаружили на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) форму для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева.

По его данным, поезд ехал через Китай в Польшу. В бумагах было написано, что внутри контейнеров спортивная одежда. Однако при просвечивании боксов сотрудников инспекционно-досмотрового комплекса насторожила плотность ткани. Было решено вскрыть один из контейнеров. Внутри оказалось обмундирование с символикой ВСУ.

Сейчас досматривают все восемь контейнеров. Их задержали. Отмечается, что форма была спрессована и помещена в вакуумную упаковку, поэтому после вскрытия требуется намного больше контейнеров для запаковки. Сейчас ФСБ выясняет обстоятельства произошедшего, отметил Игнатьев. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию Украины.