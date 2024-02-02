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19:19, 2 февраля 2024Силовые структуры

Российского пенсионера осудили за распространение детского порно через соцсети

В Сочи пенсионера отправили в колонию за распространение детского порно в сети

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Сочи приговорил к четырем годам колонии общего режима 62-летнего пенсионера, который отправлял пользователям социальных сетей детскую порнографию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Его признали виновным по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ («Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета»). Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

По данным следствия, в 2022 году подсудимый, используя страницу в соцсети, находил видеоролики, содержащие порнографические материалы с участием несовершеннолетних, и пересылал их другим пользователям. В суде мужчина не признал свою вину.

Ранее сотрудника «Мосфильма» признали виновным в совращении несовершеннолетних и изготовлении детской порнографии. Его приговорили к 14 годам колонии.

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