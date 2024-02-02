Самбурская снялась обнаженной в ванне

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах, лежа в ванне с пенной водой. При этом она позировала обнаженной, окружив себя желтыми резиновыми утками.

В то же время звезда уложила волосы в объемную ретроприческу, примерила золотистые серьги-кольца и солнцезащитные очки с черными линзами. Кроме того, для фотосессии она сделала макияж, нарисовав черные стрелки на веках и накрасив губы помадой коричневого оттенка.

Ранее в феврале телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала тело на новом фото. 33-летняя знаменитость запечатлела себя напротив зеркала в ванной комнате в спортивном комплекте нижнего белья.