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09:40, 2 февраля 2024Ценности

Регина Тодоренко показала тело в нижнем белье

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала тело на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость запечатлела себя напротив зеркала в ванной комнате в спортивном комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера с подкладом и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело.

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Кроме того, артистка надела белое махровое полотенце на голову и отказалась от макияжа на лице. «Уже близка к цели», — заявила она, рассказав, что стремится улучшить внешний вид и фигуру.

В январе Регина Тодоренко показала обгоревшее на солнце лицо без макияжа. Знаменитость запечатлела себя в последний день отдыха на Мальдивах на фоне виллы и местной растительности.

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      Екатерина Ештокина
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