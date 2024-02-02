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15:28, 2 февраля 2024Экономика

Самыми востребованными автомобилями в Китае оказались немецкие и японские

В топ-5 самых популярных автомобилей в Китае вошли японские Toyota и Honda

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Два японских и один немецкий автомобильный бренд вошли в пятерку самых популярных у китайских потребителей. Об этом со ссылкой на данные о продажах в КНР пишет издание «Аргументы и факты».

Лидером китайского рынка стала местная марка BYD, которой удалось сместить на второе место Volkswagen. Интересно, что марка из КНР, которая пока так и не смогла зайти на российский рынок, выпускает только гибридные или электромобили, и их стоимость довольно высока.

Немецкий концерн, в свою очередь, потерял одну позицию, несмотря на то, что за год увеличил долю рынка среди бензиновых авто до 20 процентов. Замыкает топ-3 Toyota (самая востребованная модель — Camry), чей хороший результат объясняется скидками и акциями. На четвертом месте оказался еще один японский бренд, Honda. Примечательно, что все автомобили этой марки, выходящие на китайский рынок с 2023 года, будут иметь электрический двигатель.

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На пятой строчке рейтинга — китайский Changan. Российским покупателям эта марка хорошо известна, и в РФ она также является одной из самых популярных. Авторы статьи отмечают, что в России автомобили этого производителя при этом стоят почти в два раза дороже, чем в КНР.

Ранее стало известно, что американская компания Tesla впервые уступила лидерство китайскому бренду BYD по количеству проданных электромобилей. За период с октября по декабрь 2023 года Tesla во всем мире реализовала 484 507 электромобилей, что на 11 процентов больше показателя третьего квартала. Однако BYD за тот же период продала 526 409 электромобилей и сумела обойти конкурента.

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