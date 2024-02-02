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14:05, 2 февраля 2024Бывший СССР

СБУ сообщила об аресте недвижимости Олега Царева

В СБУ заявили об аресте недвижимости Олега Царева на 13 миллионов долларов
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале сообщила об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

Речь идет о земельном участке в Киевской области, квартире в городе Днепре (бывший Днепропетровск) и двух имущественных комплексах в Крыму. Стоимость недвижимости составляет около полумиллиарда гривен (1,2 миллиарда рублей).

Олег Царев обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене и финансировании действий, совершенных с целью изменения границ Украины.

По заявлению СБУ, блокировка активов предотвратит перерегистрацию имущества во избежание конфискации. В частности, речь идет о санатории имени Кирова и музее Усадьбы княгини Барятинской, где сейчас проживает Царев.

Ранее бывший народный депутат сообщил о списке целей для ликвидации, создаваемый Государственным управлением разведки и Службой безопасности Украины.

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