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09:57, 2 февраля 2024Мир

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет

Yonhap: Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — отметили южнокорейские военные.

Этот запуск крылатых ракет стал уже четвертым за последнюю неделю. Предыдущий запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья КНДР произвела 30 января. Количество ракет не уточнялось.

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      Семен Александров
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