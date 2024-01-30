Северная Корея запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю

Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю

КНДР вновь произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Уточняется, что пуск был зафиксирован около 7 часов утра. Количество ракет не уточнялось. Военные Южной Кореи отметили, что усилили мониторинг, тесно координируя свои действия с США.

Это уже третий запуск крылатой ракеты за неделю.

29 января КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». По данным источников, пуск осуществлялся с подводной лодки. Отмечается, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов — прим. «Ленты.ру») и поразили цель на острове. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично осуществлял контроль запуска новых ракет.

До этого, 244 января, Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.