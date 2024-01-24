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05:23, 24 января 2024Мир

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 по московскому). Число выпущенных ракет, их тип и подробности полета не уточняются. Военные Южной Кореи подчеркнули, что усилили мониторинг, тесно координируя свои действия с США.

До этого КНДР производила пуск крылатых ракет в сентябре 2023 года, после завершения совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Тренировки стартовали 22 августа и длились 11 дней, став крупнейшими за всю историю американо-южнокорейских отношений. Пхеньян, в свою очередь, осудил подобные действия, сочтя их «подготовкой к вторжению».

14 января Северная Корея впервые в этом году произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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      Марина Совина
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