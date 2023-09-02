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05:23, 2 сентября 2023Мир

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на представителей Вооруженных сил Южной Кореи.

Пуск состоялся около 2 сентября около 4:00 часов утра по местному времени (1 сентября 22:00 по московскому). Число выпущенных ракет и подробности их полета не уточняются. «Наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — отметили в комитете начальников штабов.

Запуск крылатых ракет КНДР состоялся после завершения совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Тренировки стартовалистартовал 22 августа и длились 11 дней, став крупнейшими за всю историю американо-южнокорейских отношений. Пхеньян, в свою очередь, осудил подобные действия, сочтя их «подготовкой к вторжению».

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    Марина Совина
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