В Северной Корее заявили о личном руководстве Ким Чен Ына в запуске ракет

AP: в Северной Корее заявили о личном руководстве Ким Чен Ына в запуске ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично осуществлял контроль запуска новых ракет, предназначенных для подводного флота, а также осмотрел работы по производству атомного подводного флота. О его руководстве заявило агентство Associated Press со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

«Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким [Чен Ын] выразил удовлетворение после того, как ракеты точно поразили морские цели во время воскресных испытаний», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что лидер КНДР также отметил необходимость «осуществления ядерного вооружения военно-морского флота и расширения сферы его действия». Ким Чен Ын назвал данные меры первостепенными с учетом «преобладающей ситуации и будущих угроз».

Ранее КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Отмечается, что запуск был осуществлен с подводной лодки.