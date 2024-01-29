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09:10, 29 января 2024Мир

В Северной Корее заявили о личном руководстве Ким Чен Ына в запуске ракет

AP: в Северной Корее заявили о личном руководстве Ким Чен Ына в запуске ракет

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично осуществлял контроль запуска новых ракет, предназначенных для подводного флота, а также осмотрел работы по производству атомного подводного флота. О его руководстве заявило агентство Associated Press со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

«Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким [Чен Ын] выразил удовлетворение после того, как ракеты точно поразили морские цели во время воскресных испытаний», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что лидер КНДР также отметил необходимость «осуществления ядерного вооружения военно-морского флота и расширения сферы его действия». Ким Чен Ын назвал данные меры первостепенными с учетом «преобладающей ситуации и будущих угроз».

Ранее КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31». Отмечается, что запуск был осуществлен с подводной лодки.

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      Максим Габриелян
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