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05:45, 29 января 2024Мир

КНДР успешно испытала крылатые ракеты

ЦТАК: КНДР испытала крылатые ракеты «Пульхвасаль-3-31», запустив их с подлодки

Фото: Reuters

КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31», об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) пишет РИА Новости.

По данным источников, пуск осуществлялся с подводной лодки. Отмечается, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов — прим. «Ленты.ру») и поразили цель на острове. ЦТАК считает, что испытания не оказали никакого влияния на безопасность окружающих стран.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен результатом испытания.

Ранее в КНДР приняли закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Документ также позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме. Это может произойти в случае нападения на нее.

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      Марина Совина
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