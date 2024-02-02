Шум из секс-клуба помешал спать ребенку

BBC News: в Великобритании женщина пожаловалась на шум из секс-клуба по ночам

Жительница Великобритании пожаловалась городскому совету на секс-клуб, который помешал спать ее ребенку. Об этом сообщает BBC News.

Шан Риджли, живущая по соседству с клубом Penthouse Playrooms в британском городе Данстейбл, утверждает, что шум не утихает даже глубокой ночью. «Моя дочь не может лечь спать, не слушая постоянный стук, — утверждает женщина. — Это действует на психику. Если хоть раз услышишь этот непрекращающийся стук, то он так и будет тебя преследовать».

Городской совет решил не закрывать клуб, когда выяснилось, что там установлен ограничитель шума, который выключает музыку, если ее громкость превышает разрешенный уровень. Другая проблема была связана с тем, что клуб не зарегистрирован в качестве сексуального развлекательного заведения. Члены совета сочли, что в данном случае это не требуется, поскольку клубы для свингеров не лицензируются.

Ранее сообщалось, что непристойные звуки, доносившиеся с секс-фестиваля в английском графстве Линкольншир, переполошили местных жителей. Они завалили полицию жалобами на крики и стоны, которые мешали им наслаждаться покоем сельской местности.