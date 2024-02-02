Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 2 февраля 2024Россия

В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

Депутат Бессараб: в России может появиться новый механизм скидок для малоимущих

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России может появиться новый механизм скидок для малоимущих граждан, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подробностями депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы можем в самом ближайшем времени рассмотреть варианты таких скидок. Например, разрешить регионам снижать стоимость имущественного налога, земельного налога для тех торговых сетей, которые готовы предоставлять скидку малоимущим гражданам в регионе», — предложила Бессараб.

Также парламентарий отметила, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов неоднократно предлагал рассмотреть вопрос по введению социальных скидочных карт.

«По ним, например, многодетные семьи смогли бы получать скидки в тех же торговых сетях. И сегодня замечательно, что в указ президента одним из поручений для регионов вошло поручение по взаимодействию с торговыми сетями по договоренностям на основе партнерских отношений о скидках для многодетных семей», — заключила она.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, которые отдаются на благотворительность. По словам депутата, поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России.

В свою очередь Светлана Бессараб поддержала инициативу коллеги.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Жители начали покидать Херсон. В находящемся под контролем Киева городе сложились нестерпимые условия из-за ВСУ

      Россиянка рассказала о пробке во дворе дома из-за ленивых родителей

      Россиянка описала отдых за 560 тысяч рублей в Сочи фразой «были разочарованы»

      Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

      Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

      На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

      В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

      Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в откровенном наряде на отдыхе

      Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

      Уральский Халк вспомнил о своих студенческих годах на Уралмаше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше