В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

Депутат Бессараб: в России может появиться новый механизм скидок для малоимущих

В России может появиться новый механизм скидок для малоимущих граждан, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подробностями депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы можем в самом ближайшем времени рассмотреть варианты таких скидок. Например, разрешить регионам снижать стоимость имущественного налога, земельного налога для тех торговых сетей, которые готовы предоставлять скидку малоимущим гражданам в регионе», — предложила Бессараб.

Также парламентарий отметила, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов неоднократно предлагал рассмотреть вопрос по введению социальных скидочных карт.

«По ним, например, многодетные семьи смогли бы получать скидки в тех же торговых сетях. И сегодня замечательно, что в указ президента одним из поручений для регионов вошло поручение по взаимодействию с торговыми сетями по договоренностям на основе партнерских отношений о скидках для многодетных семей», — заключила она.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, которые отдаются на благотворительность. По словам депутата, поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России.

В свою очередь Светлана Бессараб поддержала инициативу коллеги.

