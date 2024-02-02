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06:03, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Названы недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова

Россиян призвали в разговоре с мошенниками не говорить «да» и «нет»

Фото: AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom

В случае получения подозрительного звонка лучшим решением будет прекратить беседу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин, назвавший также недопустимые в таком разговоре слова.

«Даже обычное слово "да", которые многие люди используют в начале звонка вместо "алло" может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю"», — посоветовал Шуленин.

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Он добавил, что телефонный разговор, кажущийся подозрительным, лучше прервать. По словам Шуленина, не стоит пытаться разыгрывать мошенника с целью его проучить. Это связано с тем, что все, сказанное человеком, может быть использовано против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации. Если же у человека есть персональный менеджер, то его контактные данные указаны в банковском приложении, и общаться необходимо именно с их помощью», — заключил эксперт «Кода Безопасности».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты начали рассылать жителям страны письма от имени налоговой службы. Мошенники уведомляют о подозрительных транзакциях и просят пройти дополнительную проверку или предоставить определенные сведения.

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      Вениамин Лыков
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