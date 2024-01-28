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17:47, 28 января 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через «лженалоговиков»

ФНС: мошенники начали рассылать письма от имени налоговой

Фото: Unsplash

Аферисты начали рассылать россиянам письма от имени налоговой службы. О новой мошеннической схеме сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале.

Злоумышленники через электронную почту уведомляют граждан о подозрительных транзакциях. Затем адресатов просят пройти дополнительную проверку или предоставить определенные сведения.

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Ведомство обращает внимание, что не имеет отношения к подобным рассылкам. Кроме того, сотрудники ФНС не звонят по телефону с предложением оплатить налоги по интернету.

Ранее россиян предупредили о новых способах обмана при продаже подержанных иномарок. Злоумышленники задействуют онлайн-рекламу автомобильных аукционов и агитируют перекупить лот, переведя деньги на их криптокошельки.

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      Виктория Клабукова
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