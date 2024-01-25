Россиян предупредили о новых способах обмана при продаже подержанных иномарок

ОНФ: мошенники используют аукционы на подержанные иномарки для обмана россиян

Мошенники стали использовать новую схему с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. О новом способе обмана россиян предупредила куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова, ее слова приводит газета «Известия».

Злоумышленники задействуют таргетированную рекламу автомобильных аукционов. Пользователи, которые просматривают объявления о продаже машин, находят объявления о доступных популярных моделях по дешевке. Низкие цены объясняют тем, что технику пригоняют из-за рубежа частные лица. Организаторы мотивируют потенциальных жертв перекупить лот, переведя некоторую сумму на их криптокошельки. Пытаясь побороть несуществующих участников аукциона, люди переводят мошенникам сотни тысяч рублей, отметила Храпунова.

По словам куратора «Мошеловки», новая схема сложна и опасна тем, что переводы крипты никем не контролируются и не гарантируются. Звонки от консультантов фальшивых аукционов жертвам поступают через мессенджеры, а значит, найти концы практически нереально, добавила она.

В ноябре 2023 года о «космических размахах» мошенничества при продаже авто сообщал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов. По его словам, четверть от всех объявлений в сети — фейковые, они призваны заманить потенциальную жертву низкими ценами. Злоумышленники предлагают водителям внести предоплату в пять-десять процентов, однако в процессе эта сумма может стремительно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней или в связи с другими расходами.