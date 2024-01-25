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12:17, 25 января 2024Экономика

Россиян предупредили о новых способах обмана при продаже подержанных иномарок

ОНФ: мошенники используют аукционы на подержанные иномарки для обмана россиян

Фото: Globallookpress.com

Мошенники стали использовать новую схему с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок. О новом способе обмана россиян предупредила куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова, ее слова приводит газета «Известия».

Злоумышленники задействуют таргетированную рекламу автомобильных аукционов. Пользователи, которые просматривают объявления о продаже машин, находят объявления о доступных популярных моделях по дешевке. Низкие цены объясняют тем, что технику пригоняют из-за рубежа частные лица. Организаторы мотивируют потенциальных жертв перекупить лот, переведя некоторую сумму на их криптокошельки. Пытаясь побороть несуществующих участников аукциона, люди переводят мошенникам сотни тысяч рублей, отметила Храпунова.

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По словам куратора «Мошеловки», новая схема сложна и опасна тем, что переводы крипты никем не контролируются и не гарантируются. Звонки от консультантов фальшивых аукционов жертвам поступают через мессенджеры, а значит, найти концы практически нереально, добавила она.

В ноябре 2023 года о «космических размахах» мошенничества при продаже авто сообщал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов. По его словам, четверть от всех объявлений в сети — фейковые, они призваны заманить потенциальную жертву низкими ценами. Злоумышленники предлагают водителям внести предоплату в пять-десять процентов, однако в процессе эта сумма может стремительно увеличиваться якобы для решения вопросов с таможней или в связи с другими расходами.

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      Вячеслав Агапов
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